Kreis Birkenfeld

Vorsicht, Glatteis: Vier Unfälle am ersten Wintermorgen

Bei Temperaturen um die null Grad kam es am Montagmorgen an mehreren Stellen im Landkreis Birkenfeld zu Glatteisunfällen. Vor allem in Brückenlagen und neben Freiflächen gab es reifglatte Fahrbahnen.