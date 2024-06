Plus Kreis Birkenfeld

Vorsicht: Giftköder im Kreis Birkenfeld – Schnelles Handeln ist wichtig

i Ein Zettel mit der Aufschrift „Achtung Giftköder“ kann eine ernst gemeinte Warnung sein. Er kann aber auch von Menschen aufgehangen worden sein, die Hunde und Halter so ganz einfach aus einem bestimmten Gebiet vertreiben wollen. Vorsicht ist auf alle Fälle geboten. Foto: Jens Kalaene/dpa

Tierbesitzern bleibt bei solchen Nachrichten – ob via WhatsApp in bestimmten Gruppen oder in den sozialen Netzwerken – regelmäßig das Herz stehen: Giftköder-Warnungen. Gerade in jüngster Vergangenheit häuften sich die Fälle – zumindest stieg die Zahl der Warnungen unter Hundebesitzern. Ob in Herborn, Göttschied, Algenrodt, Veitsrodt oder „Im Haag“ in Idar: Mehrfach hieß es „Vorsicht“. Ob mit Rasierklingen gespickte Fleischwurst oder Rattengift: Die Folgen sind verhängnisvoll.