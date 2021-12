Aus dem Plus wird wieder ein leichtes Minus: Die finanzielle Lage der VG Birkenfeld wird sich 2022 im Vergleich zum laufenden Jahr etwas verschlechtern. Das zeigt der von unserer Zeitung getätigte Blick auf den Entwurf des Etats, den der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Dezember, ab 18 Uhr in der Sporthalle des SV Weiersbach verabschieden soll.