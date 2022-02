Die Empfehlung war eindeutig: Wenn der final entscheidende Hoppstädten-Weiersbacher Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 23. Februar, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle über den Gemeindehaushalt 2022 diskutiert, dürfte die Annahme des aktuellen Zahlenwerks sehr wahrscheinlich sein. Denn bei der ersten Vorstellung des Etatentwurfs, der keine Steuererhöhungen für Bürger und Firmen vorsieht, im Haupt- und Finanzausschusses gab es keine Gegenstimme und lediglich zwei Enthaltungen.