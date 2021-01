VG Birkenfeld

Wird die Corona-Pandemie in den nächsten zwölf Monaten wie schon im Vorjahr praktisch allen größeren Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung machen und es erneut zu einer regelrechten Absagenflut kommen, oder besteht zumindest im späteren Verlauf des Jahres die Chance darauf, dass Feste oder Konzerte stattfinden können? Die Antwort auf diese Fragen gleicht – auch bezogen auf das künftige geschehen in der VG Birkenfeld – dem Blick in die Glaskugel.