Plus Idar-Oberstein

Vorfreude aufs Rock im Daal steigt: Sogar aus Brasilien reist eine Band an

i Die Szeneveteranen Peter Pan Speedrock begeistern seit Jahrzehnten mit energiegeladenem Hochgeschwindigkeitsrock ihre Fans. Jetzt konnten sie endlich fürs Rock-im-Daal-Festival in Kirchenbollenbach (19./20. Juli) verpflichtet werden. Foto: Dave van Hout

Das Rock-im-Daal-Festival, das am Wochenende vom 19. und 20. Juli auf der idyllischen Waldbühne in Kirchenbollenbach stattfindet, verspricht auch in diesem Jahr wieder einige musikalische Höhepunkte. „Mit einem sorgfältig ausgewählten internationalen Line-Up, das sowohl etablierte als auch aufstrebende Künstler umfasst, steht den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bevor“, versprechen die Veranstalter.