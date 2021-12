Ruschberg

Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall an Ruschberger Kreuzung

Mit leichten Verletzungen mussten nach Auskunft der Polizeiinspektion Baumholder zwei Autofahrer ins Krankenhaus gebracht werden, die am Mittwoch in einen Unfall an der sogenannten Ruschberger Kreuzung (L 169/K 31) verwickelt waren. Die aus Fahrtrichtung Baumholder kommende Unfallverursacherin war gegen 17.15 Uhr auf die Kreuzung gefahren und wollte dort nach links abbiegen.