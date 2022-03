Bedeutet die Fällung von sechs Bäumen am Rand des Parks neben dem Talweiherplatz schon den baldigen Baubeginn für den nächsten Kreisverkehr in der Birkenfelder Innenstadt? Diese Frage ist seit Dienstag in den sozialen Netzwerken aufgeflammt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach und Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski treten dieser Fehldeutung aber entgegen.