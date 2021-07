Die Hottenbacher meinen es offenbar ernst mit ihrem Plan, sich zu einem unabhängigen KaFF-Königreich zu erklären. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat zur Vorbereitung des großen Festaktes samt großer Audienz zum Machtwechsel in Hottenbach am Freitag, 13. August, die Bürgerschaft bereits ein besonderes Geschenk in petto.