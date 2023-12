Am letzten Tag, an dem das Reichenbacher Ofenmuseum in diesem Jahr geöffnet hatte, feierten Maria und Wolfgang Lengler ihr kleines Jubiläum: Vor zehn Jahre öffnete es seine Pforten. Im Rückblick auf die seither vergangene Zeit äußerte sich das Betreiberehepaar sehr zufrieden, insbesondere mit den Besucherzahlen.