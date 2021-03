VG Baumholder

Vor Schnellteststart in Baumholder: Unbedingt an Ausweis denken

Im Zusammenhang mit dem Start des Corona-Testzentrums am montag, 15. März, in der Westrichhalle in Baumholder weisen die Verantwortlichen noch auf folgende Regeln und Vorgehensweisen hin: Die Bürger (auch US-Amerikaner) können ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen, um sich einer kostenlosen Testung zu unterziehen. Der Zutritt zur Westrichhalle erfolgt dabei über den Haupteingang, von der Weiherseite aus.