Idar-Oberstein

Vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Idar-Oberstein unter Vorsitz von Richter Johannes Pfeifer mussten sich ein 19-jähriger Heranwachsender und eine 15-Jährige wegen Brandstiftung verantworten. Die beiden wurden beschuldigt, im April ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude in der Straßburgkaserne gelegt zu haben, wodurch ein erheblicher Schaden entstand. Eine weitere an der Tat beteiligte Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig war, wurde als Zeugin vernommen.