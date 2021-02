Nach dem kürzlich veröffentlichten Blick auf die wichtigsten Investitionen, die in naher Zukunft im Doppelort Hoppstädten-Weiersbach angepackt werden sollen, schaut die NZ an dieser Stelle genauer auf die aktuelle Finanzlage der zweitgrößten Kommune in der VG Birkenfeld. Diese spiegelt sich im Haushaltsplanentwurf 2021 wieder.