Aus dem allseits bekannten Silvester-Filmsketch „Dinner for One“ stammt der berühmte Ausspruch „The Same Procedure as Every Year“, den Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) vor wenigen Tagen in der jüngsten Sitzung des VG-Werksausschusses in den Mund nahm. Damit erinnerte er daran, dass es in der Vergangenheit seit 2011 in Sachen Eintrittspreise für das Birkenfelder Freibad stets ein wiederkehrendes Szenario gegeben hat.