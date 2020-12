VG Birkenfeld

So viel dürfte schon jetzt fest stehen: Die Bürger in den rund 7200 Haushalten der Stadt und den 30 umliegenden Orten der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld müssen sich darauf einstellen, dass sie ab dem Jahr 2021 einen höheren Wasserpreis zahlen müssen. Die offene Frage lautet wohl nur: „Wie viel mehr muss an die VG-Werke gezahlt werden?“