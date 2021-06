Vor 65 Jahren Bund fürs Leben geschlossen

Sie sind seit stolzen 65 Jahren ein Ehepaar und feierten ein seltenes Jubiläum: Ihre Eiserne Hochzeit begingen am Mittwoch, 2. Juni, die Eheleute Hans-Georg Weimert und Hella Weimert, geborene Vogt, in Idar-Oberstein. Die 93-jährige Jubilarin ist in Monzingen geboren, ihr 87 Jahre alter Gatte kam in Bad Kreuznach zur Welt.