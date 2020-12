Idar-Oberstein

Die Pläne für einen Stadtpark im Gewerbepark Nahbollenbach – unmittelbar angrenzend an den bereits bestehenden Bikepark – nehmen konkrete Gestalt an. In der jüngsten Sitzung des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses stellte Bauamtsmitarbeiter Martin Pfeiffer den derzeitigen Stand der Planungen vor. Gerechnet werden für die Umsetzung, die in drei Modulen erfolgen soll, mit Kosten von mindestens 275.000 Euro. Sprecher von SPD, CDU, LUB und Grünen begrüßten einhellig das Vorhaben.