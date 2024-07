Plus Leitzweiler Von Goldmünzen und alten Dorfgeschichten: Leitzweiler erstellt eine Dorfchronik Von Sascha Saueressig i Eine Aufnahme der Leitzweilerer Dorfmitte aus dem Jahr 1939 zeigt ein Lazarettfahrzeug der Wehrmacht vor dem damaligen Stierstall und Dreschschuppen. An dieser Stelle entsteht aktuell das neue Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Matthias Alles (Archivfoto) Der Leitzweilerer Matthias Alles will eine Dorfchronik für seine Heimatgemeinde erstellen. Diese möchte er bis ins kommende Jahr fertigstellen und dann herausgeben. „Die Arbeiten sind weit gediehen, aber ich könnte noch weitere Hilfe gebrauchen“, sagt er. Lesezeit: 3 Minuten

Denn trotz umfangreicher Recherchen in den Archiven in Koblenz und Saarbrücken sowie im Museumsarchiv des Heimatvereins in Birkenfeld oder auch dem Studium alter Ausgaben des Birkenfelder Anzeigers und der Nahe-Zeitung sucht er weiter nach Dokumenten und vor allem alten Fotos, um die Chronik zu vervollständigen. Auf der Suche nach Fotos „Der Anfang ...