Noelle Gros mag es, Dingen auf den Grund zu gehen. Deshalb wählte sie seinerzeit am Gymnasium in Landstuhl als Leistungsfach Philosophie – damals bundesweit das einzige, an dem das möglich war. Nach dem Abitur begann sie, dieses Fach und Kunstgeschichte zu studieren. Doch dann entschloss sie sich angesichts von so viel geballter Theorie, „was mit den Händen zu machen“.