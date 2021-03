In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat die schon länger gestellte Forderung in Abwesenheit der SPD-Fraktion mit einem einstimmigen Beschluss der Vertreter von CDU und BFL noch einmal einstimmig untermauert: Die Birkenfelder Lokalpolitiker halten eine Anbindung der früheren Heinrich-Hertz-Kaserne (HHK) an die B 41 für dringend erforderlich. Doch die Aussichten für die Verwirklichung eines solchen Projekts sehen schlecht aus.