Idar-Oberstein

Als es mit dem Corona-Shutdown losging und Ingo Fenzl seinen Radladen in Idar per gesetzlicher Verfügung schließen musste, hatte er – gesteht er – ein paar Tage lang Existenzängste. Jetzt, sieben Wochen später, hat sich die Lage grundlegend gewandelt: Der Inhaber des „B-Site“ in der Hauptstraße 15 hat derzeit so viel zu tun wie noch nie in seiner Laufbahn als selbstständiger Unternehmer: Reparaturen, Inspektionen, Neukäufe – die Bestellungen und Anfragen stapeln sich zuhauf.