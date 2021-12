Idar-Oberstein

Von Albers bis Island

Einen der raren musikalischen Höhepunkte des Jahres setzt die Hamburger Gruppe „Albers Ahoi!“ im Rahmen des Theatersommers Idar-Oberstein auf der Bühne an der Weiherschleife in Tiefenstein. An gleicher Stätte fasziniert Gitte Haenning mit ihrer Band zum Auftakt der Veranstaltungsreihe das Publikum, das sie auf eine charmante Zeitreise mitnimmt.