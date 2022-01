Nanu: Wer sich mit den offiziell gemeldeten Impfquoten in Rheinland-Pfalz befasst, dürfte sich gewundert haben. Die Impfquote im Nationalparklandkreis ist in dieser Woche gesunken. Lag sie am Montag noch bei 80,6 Prozent, sind es nun (19. Januar) nur noch 76,3 Prozent. Wie kann das sein?