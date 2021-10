Der Umgang mit einer Großbaustelle im Haus und der Corona-Pandemie sind zwei wichtige Rahmenbedingungen, die Tino Schmitt und die komplette Schulgemeinschaft noch eine Weile beanspruchen werden. Für den neuen Chef am Birkenfelder Gymnasium gibt es aber schon in den nächsten Tagen auch einen Grund zur Freude: Am 7. Oktober werden den Absolventen des ersten Jahrgangs die Zertifikate für das Internationale Abitur (IB) feierlich übergeben.