Siesbach/Köln

Einmal Teil des großen Fernsehrummels zu sein, vor Kameras zu stehen, für Millionen von Menschen sichtbar, und nebenbei noch einen Blick hinter den Vorhang dieser Hochglanzwelt zu werfen, davon hat sicher so mancher schon geträumt. Für eine Siesbacherin wurde diese Vorstellung kürzlich Realität: Christina Biehl, eine der besten Schiedsrichterinnen des Deutschen Fußballbundes (DFB), durfte am Samstagabend in der ProSieben-TV-Show „Schlag den Star“ mitmischen – als Referee bei einem Spiel, wie sollte es auch anders sein. Mit der NZ sprach sie über die spannenden Momente im Unterhaltungsbusiness und erzählte, wie sie das Zusammentreffen mit Moderator Elton empfand.