Für Pläne, über die schon seit Längerem gemunkelt wurde, gibt es nun eine offizielle Bestätigung der Verantwortlichen: Am Bahnhof Neubrücke soll mit „Hopp’s Bräu by Kirner“ – so der Arbeitstitel – ein neues Gasthaus im Brauhausstil entstehen. Das 3-Millionen-Euro-Projekt steht nach Auskunft der Ortsgemeinde kurz vor Baubeginn.