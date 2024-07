Plus Veitsrodt

Vom Alpaka bis zu Milchkühen und Schafen: Veterinäramt begutachtet beim Prämienmarkt etliche Tiere

i Das Team der Landwirtschaftsbehörde führte an seinem Infostand auf dem Prämienmarkt zahlreiche Beratungsgespräche. Foto: Axel Munsteiner/Kreisverwaltung

Alle Jahre wieder stellt die Tierprämierung auf dem Veitsrodter Markt einen wichtigen Außentermin für das Veterinäramt des Nationalparklandkreises Birkenfeld dar. So war es am Montag auch bei der 2024er Ausgabe des größten Volksfests in der Region. Parallel dazu informierte das Team der Landwirtschaftsbehörde Interessierte über ein neues Förderprogramm.