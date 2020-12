Hoppstädten-Weiersbach

Was bundesweit noch immer eine Ausnahme darstellt, wurde nun am Standort Hoppstädten-Weiersbach erfolgreich umgesetzt. Nachdem die Kreissparkasse Birkenfeld und die Volksbank Hunsrück-Nahe eG ihre personenbesetzten Geschäftsstellen geschlossen hatten, ist nach Umbau der vormals von der Kreissparkasse genutzten Räume nun die gemeinsam betriebene SB-Filiale an den Start gegangen.