Oberbrombach

Erleichterung bei den Verantwortlichen im 420-Einwohner-Dorf Oberbrombach: Dort wird nun doch kein dritter Mobilfunkmast gebaut, was der Gemeinderat – wie in der NZ vom 31. Dezember bericht wurde – befürchtet hatte. Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat dem SPD-Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten zwischenzeitlich die Zusage gegeben, dass das Kommunikationsunternehmen in Oberbrombach den bereits vorhandenen Funkmast der Firma Telxius, ehemals Telefonica, für eigene Funkverbindungen mitnutzen wird.