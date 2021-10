Mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und zudem noch an der Deutschen Edelsteinstraße befindet sich das Hotel Restaurant-Café Steuer in Allenbach. Seit 40 Jahren ist das Haus im Familienbesitz. Heute wird das Unternehmen in zweiter Generation von Guido Steuer, Sohn des Hotelgründers Edwin Steuer, geführt.