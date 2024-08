Plus Idar-Oberstein

Visiere waren der großen Hitze nicht gewachsen: Erneut Gebäudebrand in Idar-Oberstein

i Wie schwierig und gefährlich der Einsatz war, zeigen die zum Teil geschmolzenen Visiere der Brandbekämpfer.​​ Foto: Hosser

Die Helme und die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute zeigten hinterher eindrucksvoll, in welch lebensbedrohliche Bedingungen sich die freiwilligen Einsatzkräfte begeben, um in Not geratenen Menschen zu helfen.