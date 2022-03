179 Bachelor- und 99 Masterstudierende schlossen im vergangenen Jahr erfolgreich ihr Studium am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) der Hochschule Trier ab. Mehr als die Hälfte nahm das Angebot der virtuellen Absolventenfeier am Samstag wahr und feierte von zu Hause den Abschluss am heimischen PC mit.