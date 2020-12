VG Herrstein-Rhaunen

Die Frage „Erster hauptamtlicher Beigeordneter ja oder nein?“ ist offenbar geklärt. Auf der Tagesordnung für die bereits dreimal verschobene Sitzung des VG-Rates Herrstein-Rhaunen, die nun am Donnerstag, 14. Mai, ab 18 Uhr in der Gemeindehalle in Fischbach stattfinden soll, taucht die Wahl der Beigeordneten nicht mehr auf.