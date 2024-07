Plus Gösenroth

Viertägiges Fest voller Spaß und Erinnerungen: SG Gösenroth/Laufersweiler feiert 50-Jähriges

i Auch Tanzgruppen sorgten beim Jubiläumsfest für ausgelassene Stimmung und beeindruckende Momente. Fotos: Ralf Johann (2) Foto: Ralf Johann

Als Fest der Superlative hat sich die diesjährige Kirmes in Gösenroth präsentiert. Vier Tage voller Freude, Erinnerungen und Gemeinschaft markierten das 50. Jubiläum der SG Gösenroth/Laufersweiler. „Noch nie haben wir ein solches Fest erlebt – es war perfekt in jeder Hinsicht“, so das Fazit der Veranstalter von der SGGL und des TV Gösenroth.