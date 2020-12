Archivierter Artikel vom 17.10.2020, 16:39 Uhr

Kreis Birkenfeld

Vier neue Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld: 7-Tage-Inzidenz steigt ohne US-Fälle auf 43,2

Das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld meldete am Samstag vier weitere Corona-Fälle. In die Berechnung der 7-Inzidenz fallen damit 35 aktuelle Infektionen. Die Fälle häufen sich in Idar-Oberstein und VG Herrstein-Rhaunen.