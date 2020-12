Bad Kreuznach/Idar-Oberstein

Es ist ein Albtraum, was ein 24-Jähriger am 22. Februar 2019 in seiner Wohnung in Oberstein erlebt hat und in dieser Woche vorm Landgericht Bad Kreuznach verhandelt wurde: Drei fremde Männer hämmern an seine Tür. Als er öffnet, schubsen sie ihn und fragen nach einem Mann, der aber nicht da ist. Dann muss sich der 24-Jährige in sein Bett legen und die Decke über sich ziehen. Einer der Eindringlinge bedroht ihn mit einem Klappmesser. Dann gehen die drei in ein Nebenzimmer, trinken, kiffen und unterhalten sich. Das Opfer unter der Bettdecke hört Satzfetzen und das Zischen von Bierdosen.