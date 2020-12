Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 08:20 Uhr

Vier Autos beschädigt: Idar-Obersteiner Polizei sucht Täter

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Atzenhübelstraße und in der Oberen Meitzenbach in Idar-Oberstein insgesamt vier Autos malträtiert und wird deshalb nun wegen Sachbeschädigung gesucht.