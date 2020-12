Kreis Birkenfeld

Nach Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell kreisweit sieben Alten- und Pflegeheime, in denen bei insgesamt 46 Bewohnern und 21 Mitarbeitern Corona-Infektionen aufgetreten sind. Besonders betroffen ist das Haus Schönewald in Birkenfeld, in dem es in den vergangenen Tagen einen Corona-Ausbruch gab. Drei Bewohner sind verstorben. Ein positiv getesteter Bewohner, der bereits am 3. November verstorben ist, wurde gestern vom Gesundheitsamt der Corona-Statistik hinzugefügt. Bei 30 weiteren Bewohnern sowie drei Pflege- und zwei Betreuungskräften wurde das Virus festgestellt, sagte Einrichtungsleiterin Angelika Guder am Dienstag im NZ-Gespräch.