Plus Kreis Birkenfeld Viel Regen, viel Sonne: Ein stetiges Auf und Ab im Juli i Der Juli hatte auch viele schöne Momente zu bieten wie diesen Sonnenaufgang über dem Hahnenbachtal.

Foto: Klaus Dieter Lang Der Juli 2024 zeigte sich auch im Kreis Birkenfeld recht wechselhaft und etwas zu warm. Tiefdruckgebiete über dem Nordwesten Europas sorgten dafür, dass sich kein beständiges Sommerwetter einstellen konnte. So wurden kurze sonnige und trockene Phasen immer wieder von zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern beendet. Lesezeit: 1 Minute

So ging es auch mit den Temperaturen auf und ab. Nach einem kühlen und durchwachsenen Start in den Monat lagen die Höchstwerte meist deutlich über der 20-Grad-Marke, an zehn Tagen wurden auch Temperaturen von 25 Grad und somit die Schwelle zu einem Sommertag überschritten. Immerhin an drei Tagen kletterten die ...