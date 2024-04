Viel Rauch über dem Stadtteil: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Hammerstein

Am Freitagabend kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwache 1 der Stadt Idar-Oberstein zu einem Kaminbrand in den Stadtteil Hammerstein alarmiert. Eine größere Rauchentwicklung mitsamt Feuerschein wurden der integrierten Leistelle Bad Kreuznach gemeldet.

Die Brandschützer brachten die Drehleiter in Stellung und beseitigten den brennenden Glanzruß mit Hilfe eines Kehrwerkzeugs. Das Brandgut wurde dann in Feuerschalen nach Außen verbracht. Die stark in Mitleidenschaft gezogene Kaminabdeckung wurde entfernt, um die Gefahr von herunterstürzenden Teilen zu beseitigen.

Nach ca. einer Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen sowie ein Schornsteinfeger. Innerhalb von einer Woche war es nach dem verheerenden Gebäudebrand der zweite Einsatz im kleinen Stadtteil von Idar-Oberstein. ssc