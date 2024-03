Viel Panzer-Verkehr auf der B41: Soldaten üben den Ernstfall

Ein großer Militärkonvoi ist am Freitag durch das Nahetal gerollt, was zu Verkehrsbehinderungen und großer Aufmerksamkeit führte. Über mehrere Wochen wird laut Bundeswehr „die Alarmierung, die Verlegung an die Außengrenzen der NATO im Nordosten und Südosten sowie das Gefecht trainiert“.

Steadfast-Defender ist danach die größte NATO-Übung seit Ende des Kalten Krieges. Rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten trainieren bei dem Manöver bis Ende Mai, dabei sind die Deutsch-Französische Brigade, die ebenfalls am Freitag von einer Übung in Baumholder in die heimische Kaserne in Illkirch-Graffenstaden zurückkehrte, und rund 600 Soldaten, die in der Region Idar-Oberstein üben. 200 Rad- und Kettenfahrzeuge waren laut Bundeswehr am Freitag unterwegs, hinzu kamen etwa 100 französische Fahrzeuge. red