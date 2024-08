Plus Niederhosenbach

Viel los beim Bauernmarkt: Sogar ein Ferrari fand den Weg nach Husebach

Von Günther Weinsheimer

i Auch einige Oldtimer – wie dieser Porsche 356 – mischten sich unter die Traktorenparade in Niederhosenbach. Fotos: Günther Weinsheimer Foto: Günther Weinsheimer

Der 22. Bauernmarkt in Niederhosenbach war doch besser, als die Wettervorhersage befürchten ließ. Bereits um die Mittagszeit war am Sonntag fast kein Durchkommen mehr durch die Hauptstraße. 41 Verkaufsstände wurden gezählt, und an Oldtimer-Traktoren, Autos und Motorräder waren es rund 50. Sogar ein Maserati mit seinem Fahrer aus Euskirchen fand den Weg nach Niederhosenbach.