Kirschweiler

Viel Hausmüll illegal entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Als Schweinerei bezeichnet Hans-Otto Dreher, Ortsbürgermeister von Kirschweiler, den Müllhaufen, den er in der Nähe seiner Heimatgemeinde entdeckt hat. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen am Wanderparkplatz, der am Anfang der Mörschieder Straße circa 200 Meter oberhalb der B 422 zwischen Kirschweiler Brücke und der Bärenschleife direkt am Radweg liegt, Unmengen von Müll abgeladen. Die Polizei Idar-Oberstein nimmt Hinweise eventueller Zeugen unter Tel.