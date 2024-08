Plus Kreis Birkenfeld „Video-Heimspiel“ made in Idar-Oberstein: Köpfchen statt ballern Von Vera Müller i Eine tiefgründige und mitreißende Handlung bietet das Videospiel „Causal Loop“ made in Idar-Oberstein. Das war der Medienförderung RLP eine finanzielle Unterstützung wert. Das Spiel glänzt auch durch hochmoderne Technik. Fotos: Kai Moosmann Foto: Kai Moosmann Thematisch inspiriert von Filmen wie „Interstellar“, bietet das Videospiel „Causal Loop“ eine tiefgründige und mitreißende Handlung, in der die Protagonisten Jen, eine Exo-Linguistin, und Bale, ein Exo-Archäologe, auf einem fremden Planeten namens „Tor-Ulsat“ stranden und dort mit der Hilfe von Echos ihrer eigenen Vergangenheit seltsame Rätsel lösen, die von der längst untergegangenen außerirdischen Zivilisation der „Tor“ zurückgelassen wurden … Geballert wird übrigens nicht, fast alles ist Kopfsache. Lesezeit: 6 Minuten

Wer lässt sich so etwas einfallen? Das Team von Mirebound Interactive, ein unabhängiges Videospielstudio mit Sitz in Idar-Oberstein. Und die Idee hat Erfolg: eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro für die Produktion und Entwicklung ihres neuen Spiels „Causal Loop“, bewilligt von der Medienförderung Rheinland-Pfalz im Rahmen der ersten Vergaberunde ...