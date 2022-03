VGs Birkenfeld und Baumholder machen eigenes Angebot: PCR-Tests sind wieder möglich

Ab sofort sind in den Testzentren Berschweiler (Dorfgemeinschaftshaus) und Baumholder (Vereinsheim der DLRG am Stadtweiher) wieder PCR-Tests möglich, teilt die VG-Verwaltung mit. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ermöglichte die bisherigen Tests als Kooperationspartner des Gesundheitsamtes nicht mehr.

Die Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder haben reagiert und führen ab sofort unter eigenem Namen PCR-Tests in Zusammenarbeit mit einem Labor in Kaiserslautern durch. Bisher wurden die Testzentren vom Gesundheitsamt beliefert. „Dies übernehmen wir nun selbst, denn die Sicherstellung der Testmöglichkeiten war uns ein wichtiges Anliegen. Vor allem im Hinblick auf die noch immer hohen Zahlen im Kreis Birkenfeld“, so die Bürgermeister Bernd Alsfasser und Bernhard Alscher.

Nach einem positiven Schnelltest kann der PCR-Test direkt im Anschluss im Schnelltestzentrum erfolgen. Folgende Testzentren bieten die PCR-Tests an: Birkenfeld, Alte Feuerwache, Brückener Straße 5, Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 10 Uhr; Berschweiler, Dorfgemeinschafthaus, Berggrube 30, Dienstag von 18 bis 20 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, Samstag von 16 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr; Baumholder, Vereinsheim der DLRG am Stadtweiher, Montag bis Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr.