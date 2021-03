VG Herrstein-Rhaunen: Sanierungspläne von 2019 werfen viele Fragen auf

Es hört sich an wie ein Märchen: Man saniert zwei aus den 1960er-Jahren stammende Gebäude für eine halbe Million Euro und bezahlt selbst nur knapp 157.000 Euro dafür. Bei einer solchen Wertsteigerung sollte man sich doch einvernehmlich darauf einigen, die von der VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen vorgelegte Beschlussvorlage abzusegnen, sagte auch sinngemäß der Erste VG-Beigeordnete Alfred Reicherts in der jüngsten Sitzung des VG-Haupt- und Finanzausschusses (HFA). Doch weit gefehlt: Der Tagesordnungspunkt „Sanierung der Verwaltungsgebäude ,Zum Idar' 21 und ,Zum Idar' 23 in Rhaunen“ ist nach einer langen und heftigen Debatte vertagt worden.