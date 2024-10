Plus Herrstein/Rhaunen VG Herrstein-Rhaunen investiert: 3,6 Millionen Euro für bessere Luft in Schulen Von Kurt Knaudt i Die VG Herrstein-Rhaunen nimmt viel Geld in die Hand, um Schulen besser auszustatten. Foto: Daniel Reinhardt/picture alliance / Für Irritationen sorgte eine Mitteilung in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Jochen Brack von der Bauabteilung der VG-Verwaltung berichtete, dass die Ausstattung aller Schulen und Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde mit insgesamt 152 raumlufttechnischen Anlagen (RLT) abgeschlossen sei. Damit erntete er zu seinem eigenen Erstaunen Widerspruch. Lesezeit: 2 Minuten

Denn die Arbeiten in der Grundschule Kempfeld seien noch nicht beendet und die Lüftungsgeräte derzeit nicht in Betrieb, merkte Schulleiterin Katrin Döpp aus erster Hand an. Diese könnten erst wieder ans Netz gehen, wenn die bereits seit einigen Wochen laufenden Elektroarbeiten erledigt und die noch fehlende Verkleidung der Rohre erfolgt ist, ...