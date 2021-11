Die Realschule (RS) plus mit integrierter Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld ist ein Erfolgsmodell, das ist unbestritten. Doch dieser Erfolg wird jetzt zur Belastung: Weil die Schülerzahl von 434 Schülern im Jahr 2009 (damals war die RS plus noch eine regionale Schule) auf 679 im vorigen Jahr stieg, ist ein Erweiterungsbau notwendig.