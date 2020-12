VG Birkenfeld

„Natürlich wollen wir am Thema Radfahren dranbleiben und es auch in der Zukunft voranbringen.“ Das betonen sowohl Bürgermeister Bernhard Alscher als auch Wirtschaftsförderer René Maudet immer wieder. Die VG Birkenfeld versteht sich nicht zuletzt durch das bis 2019 umgesetzte und stark vom Bund bezuschusste Projekt „Radlust“ in einer Vorreiterrolle für die gesamte Bikeregion Hunsrück-Hochwald.