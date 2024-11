Plus Birkenfeld

VG Birkenfeld investiert in die Feuerwehr: Neue Fahrzeuge schließen Versorgungslücken

i Wehrführer Christian Schuler erläutert, dass ein Prüfstand in der Atemschutzgerätewerkstatt im neuen Feuerwehrgerätehaus im kommenden Jahr modernisiert werden muss. Dies soll rund 30.000 Euro kosten. Foto: Reiner Drumm

VG Birkenfeld investiert 2025 rund 1,5 Millionen Euro in die Feuerwehren. Der größte Teil des Betrags geht in die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Die dienen der Stärkung der Einheiten an der B41.